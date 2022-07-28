165 об'єктів внаслідок атак зруйновані частково або повністю.

Російські окупаційні війська з початку липня завдали по території України 93 ракетних і авіаційних удару.

Про це 28 липня на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Вніслідок атак повністю зруйновані 28 об'єктів, у тому числі 4 школи і 9 житлових будинків, а також частково зруйновані 137 об'єктів, з них 7 об'єктів транспортної інфраструктури, 11 установ освіти і 29 житлових будинків", - розповів Громов.

Як писав УНІАН, раніше в Генштабі попередили, що загроза ракетних обстрілів з боку Білорусі буде зберігатися ще три місяці.

Напередодні невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що його країна допомагає Росії в агресії проти України. Однак він цинічно заявив, що "не вони вбивають людей".

18 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія застосувала проти України вже більше трьох тисяч крилатих ракет.

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