Ймовірність атаки ворога з території Білорусі або вторгнення в Україну залишається низькою.

Загроза ракетних обстрілів з боку Білорусі зберігатиметься ще три місяці.

Про це попереджають у Генштабі ЗСУ. Також там наголосили, що можуть бути провокації з боку Білорусі.

"Однак не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій", - розповів на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Провокації можливі у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей, щоб посіяти антиукраїнські настрої у білоруському суспільстві, вважають у Генштабі. Ймовірність атаки ворога з території Білорусі або вторгнення в Україну залишається низькою.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України. Однак він цинічно заявив, що "не вони вбивають людей".

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