Ще 10 людей отримали поранення.

За минулу добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини.

Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 1 вересня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини: двоє у Торецьку, один у Великій Новосілці та один в Авдіївці. Ще 10 людей отримали поранення", - повідомив він.

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Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня на Донеччині за добу російські окупанти вбили 5 цивільних, ще 12 людей дістали поранення. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленко, загинули люди у у Роздольному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську.

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