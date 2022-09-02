Президент постановив утворити Добропільську, Мирноградську, Покровську та Селидівську міські військові адміністрації Покровського району Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення ще чотирьох міських військових адміністрацій на Донеччині.

Відповідний указ №620/2022 опублікований на сайті глави держави.

Так, президент постановив утворити Добропільську, Мирноградську, Покровську та Селидівську міські військові адміністрації Покровського району Донецької області.

Відео дня

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Вона буде збільшена з 1,9 мільйона до 2,04 мільйонів осіб з 2023 року.

Згідно з опублікованим в мережі документом, указ підписаний російським президентом 25 серпня. Він набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше в стратегічному командуванні Збройних сил України заявили, що в Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації наполягають на загальній мобілізації, оскільки російська армія несе величезні втрати на війні в Україні.

Водночас заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що під час військових навчань у Росії планують провести приховану мобілізацію.

Тим часом представники Федеральної Служби безпеки РФ проводять вже другу хвилю мобілізації на окупованих територіях Луганської області.

Вас також можуть зацікавити новини: