Це 7 безпілотників, два вертольоти та дві крилаті ракети.

15 травня уражено 11 повітряних цілей російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"15 травня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець", - мовиться у дописі.

Так, винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.

"Зенітні ракетні війська Повітряних сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА "Орлан-10" та вертоліт Ка-52. Протиповітряною обороною Сухопутних військ уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52, Мі-28), сім безпілотників оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військовослужбовці знищили 84 російських окупанта та чотири їхніх бойових машини піхоти за добу.

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