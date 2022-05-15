У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військовослужбовці знищили 84 російських окупанта та чотири їхніх бойових машини піхоти.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОТУ "Схід" у Facebook.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога", - мовиться у дописі.
У результаті боїв було знищено 84 окупанта та, зокрема чотири їхніх бойових машини піхоти, по одному танку, вертольоту та безпілотнику.
Нагадаємо, ЗСУ наблизилися до держкордону на Харківщині.