За день було відбито п'ять атак ворога.

У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військовослужбовці знищили 84 російських окупанта та чотири їхніх бойових машини піхоти.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОТУ "Схід" у Facebook.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська продовжували здійснювати наступальні дії. Так, 15 травня, українські воїни відбили 5 атак ворога", - мовиться у дописі.

У результаті боїв було знищено 84 окупанта та, зокрема чотири їхніх бойових машини піхоти, по одному танку, вертольоту та безпілотнику.

Нагадаємо, ЗСУ наблизилися до держкордону на Харківщині.

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