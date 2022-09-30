В цілому з моменту повномасштабного вторгнення рашисти вбили понад 900 мирних жителів в регіоні.

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Донецьку область. В результаті бомбардувань загинуло 8 мирних жителів, а ще 17 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Така інформація була опублікована в офіційному Telegram-каналі глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донбасу: 4 у Долині, 1 у Богородичному, 1 у Слов'янську, 1 у Водяному, 1 у Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення", — написав Кириленко.

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В цілому з моменту повномасштабного вторгнення в Україну рашисти вбили 909 мирних жителів Донецької області. Ще 2288 осіб було поранено. Ця статистика не включає жертв російської агресії в Маріуполі та Волновасі, де їх неможливо підрахувати через тимчасову окупацію.

Недавні обстріли України Росією: що відомо

Пізно ввечері 29 вересня рашисти вдарили по Дніпру. Вони поцілили в транспортне підприємство, де виникла сильна пожежа. В результаті було знищено адміністративну будівлю і 52 автобуси. Одна людина загинула, а ще п'ять отримали поранення.

Вночі окупанти обстріляли Миколаїв, про що повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім: "7 вибухів (2 як мінімум за містом). Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета влучила в 9-поверхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди".

Вранці ворог ударив по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Є загиблі і поранені, але кількість поки не уточнюється.

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