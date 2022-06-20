При цьому кадирівці не вступали у безпосередні бої з українськими військовими.

Минулого тижня під час боїв за Сєверодонецьк лише ліквідували 28 окупантів із загону "Ахмат" (Республіка Чечня). Кількість поранених - щонайменше 47.

Про це повідомив журналіст і блогер Роман Цимбалюк.

За його даними, серед загиблих кадирівців: Долдаєв Махмуд, Мусаєв Мовла, Бакмурзаєв Ховажі, Іблієв Магомед, Джабраїлов Малік, Любхан Зайнул, Яндієв Аслан та інші.

Цимбалюк зауважив, що кадировці зазнали втрат попри те, що не вступали у прямі бої з українськими захисниками.

"Слід зазначити, що загін "Ахмат" не залучається до безпосередніх бойових дій, а лише до зачистки вулиць і будинків", – написав Цимбалюк.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці атакували командний пункт з чеченцями у Рубіжному та скупчення так званих "вагнерівців" у Стаханові Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні ліквідували "легендарного" бурята-ката з ПВК "Вагнера" з позивним "Ваха".

Вас також можуть зацікавити новини: