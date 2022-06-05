Окупант з позивним "Ваха" воював з 2014 року.

В Україні ліквідували бурята з ПВК "Вагнера", якого в РФ вважали "легендарним" військовим. Окупант Володимир Анданов вирушив "на концерт до Кобзона" під час розвідки місцевості. Імовірно, його і ще одного рашиста ліквідував снайпер.

Про смерть Анданова повідомили місцеві Telegram-канали та пабліки Бурятії.

"Ваха" став відомим ще у 2014 році. Окупант відправився на Донбас в якості добровольця, він брав участь у боях за Дебальцеве і причетний до розстрілу військовополонених української армії в Логвиновому. Окупант внесений в базу даних "Миротворець", де перераховані всі злочини рашиста.

Анданов вбивав мирне населення Донбасу, а після цього відправився в Сирію. Кат став найманцем ПВК "Вагнера", а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він знову відправився воювати за кривавого диктатора.

За інформацією російських ЗМІ, "Ваху" ліквідували під Харковом. Смерть "легендарного" окупанта вже підтвердили в російській організації "Бойове Братство" в Бурятії. Керівник відділення розповів, що труп рашиста планують доставити в Бурятію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні ліквідували ще одного російського генерала.

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