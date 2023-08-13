Захисники України відправили понад 4 тисячі окупантів "підвищувати" якість українського ґрунту.

За останні сім днів Силами оборони України знищено понад 4 тисячі російських загарбників і майже 500 одиниць їхньої техніки.

Про це перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив в Telegram.

"За тиждень з 7 по 13 серпня Силами оборони України знищено близько 4150 осіб особового складу противника", - вказав він.

Крім того, за цей період було знищено 488 одиниць озброєння та військової техніки. А саме: 61 танк, 73 бойових броньованих машин, 107 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 11 установок ППО, 102 одиниці автотехніки та 26 одиниць спецтехніки

"Окрім цього нашими захисниками збито 2 гелікоптери, 20 ворожих ракет та 78 БпЛА", - наголосив Павлюк.

Генштаб ЗСУ розкрив добові втрати РФ

Нагадаємо, зранку Генштаб ЗСУ розкрив добові втрати особового складу армії РФ в Україні - вони сягнули 560 "двохсотих" окупантів.

Також там зазначили, що станом на ранок 13 серпня на полях України "кінець" настав для 253 тисяч 850 солдатів РФ.

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