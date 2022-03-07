Російські військові зламали усі двері та сейфи, також вони "прихопили" з собою жорсткі диски з комп'ютерів.

6 березня російські окупанти захоплювали відділок поліції у місті Ізюм Харківської області. Вони перебували там декілька годин, за цей час вони потрощили двері та вкрали канцелярію з обігрівачами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"06.03.2022, у період з 01.30 по 04.00, Російські війська покинули Відділ поліціі 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Двері в усі службові кабінети відділу поліціі зламані, обстановка в кабінетах порушена, сейфи зломані. Канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп’ютерів викрадено", - написав він.

Болвінов також додав, що у поліції відновлять усі данні з жорстких дисків та придбають усе, що викрали окупанти. Проте війська РФ, як зазначив начальник слідчого управління, не відновлять свою репутацію ще довго. Він наголосив, що усі злочини фіксуються, тому кожного буде чекати покарання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що стало відомо, на що окупанти перетворили Ізюм Харківської області. "Ізюм це нова Хатинь! Місце болю, розпачу і сліз. Центр міста - від ринку до 1 школи суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечили дерева, пожари, дири від снарядів в багатоповерхівках" - розповів мер міста.

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