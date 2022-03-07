Ізюм - місто, де ніколи не базувався жоден військовий.

Заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін назвав Ізюм новою Хатинню.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ізюм це нова Хатинь! Місце болю, розпачу і сліз. Центр міста - від ринку до 1 школи суцільна руїна. Груди каміння, воронки, понівечили дерева, пожари, дири від снарядів в багатоповерхівках", - йдеться у повідомленні.

За словами Мацокіна, більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів і контор, у приміщенні лікарні немає вікон, в дитячу спортивну школу влучив снаряд.

"Центральний парк як місце кривавого побоїща. Зруйновані мости. І це в місті, де ніколи не базувався жоден військовий. Але головне люди. Немає їжі, елементарного хліба. Немає води, світла, газу, тепла, не працює зв’язок. Немає можливості централізовано виїхати. В лікарні породілля, які лежать з немовлятами в підвалах. Немає ліків!" - додав він.

За його словами, немає можливості завезти гуманітарну через суцільні артобстріли. Люди шостий день в бомбосховищах.

Також Мацокін вимагає організувати "зелений коридор" для виїзду та для завезення гумдопомоги.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що оборона Харкова зараз дуже потужна, критичною точкою області наразі є Ізюм.

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