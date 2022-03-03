Місцеві жителі повідомляють, що вибухи були в центрі міста.

Мер Ізюма Харківської області Володимир Мацокін повідомив про чергову атаку ворога на місто. Внаслідок обстрілів є загиблі.

Про це він повідомив "Суспільному".

"Володимир Мацокін, заступник мера Ізюма, повідомив, що атака почалася близько о 23:59, удар прийшовся на багатоповерхівку та приватний будинок. У приватному будинку мінімум троє мирних жителів загинули", — йдеться у повідомленні.

Пізніше мер міста уточнив втрати: 8 загиблих у приватному будинку в Ізюмі, двоє з них — діти.

Нагадаємо, в середу, приблизно о 15:00, на Харківщині в Ізюмі пошкодили газопровід. Повідомляється, що пошкодження було спричинене авіаційним ударом. Через обстріли без газу залишилися близько 40 тис. населення.

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