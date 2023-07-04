Вранці 4 липня в Новій Москві чули два сильних вибухи, місцеві ЗМІ повідомляли про появу дронів. Прес-секретар російського лідера Володимира Путіна прокоментував випадок.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков оцінив роботу російської ППО після ранкових задимлень, які фіксували в Новій Москві (територіальна частина столиці).

Тоді місцеві ЗМІ повідомляли про появу двох невідомих дронів й сильний дим з вибухами в районі селища Валуєво. Як прокоментував Пєсков росЗМІ, всі БПЛА були збуті.

Про це він заявив у відповідь на питання, чи є прогрес в рівні захисту столиці і як оцінювати дії російських силовиків, з урахуванням того, що дрони майже підібралися до Москви.

"Ми не можемо давати професійну оцінку роботі нашої системи захисту від подібних нападів. Ми можемо лише зафіксувати, що всі ці дрони були або знищені, або нейтралізовані за допомогою відповідних систем. Ось це абсолютно очевидний факт", - вказав Пєсков.

У Москві вранці гриміли сильні вибухи - деталі

Нагадаємо, що вранці на території Нової Москви (територіальна частина столиці РФ, яку називають Підмосков'ям), прогриміли два сильних вибухи. Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що в небі були помічені два дрони, з якими "впоралася" російська ППО.

Відповідний інцидент сильно сполохав Москву - коментувати випадок довелося прес-аташе МЗС РФ Марії Захаровій. Вона традиційно звинуватила у вибухах Київ та вказала, що це черговий акт тероризму проти РФ.

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