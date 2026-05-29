У МАГАТЕ повідомили про найтриваліший збій звʼязку на ЗАЕС: яка ситуація там зараз

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС стався найтриваліший збій через повідомлення про посилення військової активності поблизу. Його слова цитує сайт МАГАТЕ.

У агентстві додають, що в середу на ЗАЕС впродовж близько 12 годин не працювали ні стаціонарні телефонні лінії, ні інтернет-зʼєднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні.

"Причина відключення спочатку не була зрозуміла, але воно збіглося в часі з повідомленнями про обстріли міста Енергодар, де проживає більшість співробітників станції. Це стало ще одним нагадуванням про постійні виклики, пов'язані із забезпеченням ядерної безпеки та фізичної охорони, а також запобіганням аваріям під час конфлікту як на ЗАЕС, так і на діючих АЕС України та на Чорнобильській АЕС", - зазначили у МАГАТЕ.

У відомстві підкреслили, що останнім часом в районі станції не один раз фіксували перебої з електропостачанням через бойові дії.

"Інциденти, що впливають на критичну електричну інфраструктуру, прямо суперечать семи незамінним принципам і ще раз підкреслюють надзвичайну вразливість ситуації із зовнішнім електропостачанням в Україні. Захист підстанцій та підключень до енергомережі має залишатися пріоритетом для збереження стабільного та надійного електропостачання ядерних об'єктів", - заявив сам Гроссі.

Він сказав, що стабільні постачання дизельного пального залишаються дуже важливими для підтримки системи охолодження реакторів та резервного енергопостачання ЗАЕС.

Також агентство повідомило, що команда МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС була поінформована, що впродовж минулого тижня в зоні спостереження обʼєкта було виявлено 20 безпілотників.

Раніше МАГАТЕ повідомляло, що частина обладнання на ЗАЕС вийшла з ладу внаслідок російської атаки. Зазначається, що група експертів МАГАТЕ відвідала Лабораторію ЗАЕС на наступний день після того, як станцію було атаковано безпілотником.

"Експерти зафіксували пошкодження частини метеорологічного обладнання лабораторії, яке більше не функціонує", - додали у повідомленні.

Також повідомлялось, що лабораторію біля ЗАЕС атакував безпілотник. Інформації про постраждалих не надходило. Крім того, невідомо, чи завдав удар пошкоджень лабораторії, яка розташована за межами периметра Запорізької АЕС.

