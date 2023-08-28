Не ігноруйте тривогу.

Зафіксовані ймовірні пуски російських крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. У ряді областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України. Ракетна небезпека для Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Кіровоградської, Черкаської, Донецької, Харківської, Полтавської та Сумської областей.

"Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Залишайтесь в укритті!" - написали вони о 03:59.

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Оновлено о 04:32: Група ракет прямують в напрямку Миргорода. Чернігівська область - ракетна небезпека, додають військові.

Також тривогу оголосили у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Оновлено о 04:26: Полтавська, Дніпропетровська області - перебувайте в укритті, наголошують ПС ЗСУ.

Оновлено о 04:25: У Дніпропетровській області працює протиповітряна оборона.

Оновлено о 04:15: Житомирська, Вінницька, Київська області – ракетна небезпека. "Дніпропетровська область - перебувайте в укритті", - закликають у Повітряних силах.

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