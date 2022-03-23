Представник НАТО послався в тому числі на українські дані.

Втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч осіб, а загальні втрати, рахуючи з пораненими, зниклими безвісти і полоненими - до 40 тисяч.

Про це представник НАТО заявив на брифінгу кореспонденту "Голосу Америки", передає "Російська служба ВВС".

За словами кореспондента, представник НАТО послався в тому числі на українські дані, тому "цю заяву, ймовірно, не слід вважати якоюсь новою, більш точною і незалежною оцінкою".

Раніше повідомлялося, що саміт лідерів НАТО, який пройде завтра в Брюсселі, погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті. Він говоритиме про необхідність припинити військові злочини РФ проти українців та цивільної інфраструктури.

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