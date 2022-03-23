У НАТО узгодять надання Україні обладнання для захисту від таких атак під час війни з РФ.

Саміт лідерів НАТО, який пройде завра в Брюсселі, погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

Про це на брифінгу сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

"Я очікую, що завтра союзники узгодять надання додаткової підтримки (Україні). Це включає допомогу в сфері кібербезпеки, а також обладнання, яке допоможе Україні захиститися від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз", - повідомив Столтенберг.

Він підтвердив прагнення Альянсу не допустити виходу війни за межі України.

"Ми рішучі зробити все, що ми можемо, щоб підтримати Україну. Але у нас є відповідальність гарантувати, що війна не вийде за межі України і не стане конфліктом між Росією і НАТО", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті. Він говоритиме про необхідність припинити військові злочини РФ проти українців та цивільної інфраструктури.

Крім цього, 22 березня стало відомо, що на саміті НАТО обговорять можливе застосування Росією хімічної зброї в Україні.