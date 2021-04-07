5 квітня працівники моргу в Донецьку заявили представникам ОБСЄ про загибель дитини.

Місія ОБСЄ уточнила інформацію про загибель 5-річного хлопчика за 14 кілометрів від лінії зіткнення – на окупованій бойовиками частині Донецької області.

Про це йдеться у звіті організації.

Читайте такожТКГ проводить термінове засідання через загострення на ДонбасіЗазначається, що 5 квітня працівники моргу в непідконтрольному Україні Донецьку заявили представникам ОБСЄ про загибель дитини 2 квітня, який помер від вибухової травми та численних осколкових поранень.

У коментарі команді СММ бабуся хлопчика пояснила, що того дня її внук грався біля родинного обійстя, коли почула звук вибуху і побачила чорний та білий дим.

За словами жінки, вийшовши на вулицю, вона побачила дитину, який лежав на землі, та численні осколкові сліди й пошкодження на стіні будинку та огорожі поблизу. Місія продовжить уточнювати обставини цього випадку.

Того дня команда СММ, патрулюючи в Олександрівці, за 20 км від Донецька, чула 35 вибухів невизначеного походження в районах на південно-південний схід від Красногорівки.

Що передувало

Інцидент трапився на тлі загострення конфлікту на Донбасі з боку бойовиків. Росіяни продовжують грубо порушувати перемир’я, обстрілюючи українські позиції та населені пункти.

Разом з тим, на початку квітня низка російських ЗМІ (Gazeta.RU, «Коммерсант», РБК, Фонтанка.RU, РИА «Новости», «Lenta.ru», «Вільна преса», «Інтерфакс») поширили інформацію про нібито вбивство українськими військовими 5-річного мешканця «ДНР» шляхом скидання вибухівки дроном. Експерти встановили, що ця інформація є фейком.

Водночас обстріли за допомогою квадрокоптерів регулярно фіксували з боку самих окупантів.

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Автор: Яна Ставська