Загибель пілота 'Привида Києва': Ігнат відповів, чи вистачає Україні бойових авіаторів

Військовий зазначив, що таких молодих пілотів, дійсно, втрачати дуже болісно.

Загибель у бою командира ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" Марата Мамбетова – це величезна втрата для України, водночас є хлопці, які прагнуть стати авіаторами, але потрібні нові літаки та боєприпаси.

Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Зокрема, його попросили сказати, чи мають змогу Повітряні сили готувати нових фахівців та поповнювати свої лави, у тому числі після таких болісних втрат, як пілот винищувача Міг-29, капітан Мамбетов.

"Перше за все, хочеться висловити величезну повагу та співчуття родині Марата. Його батько – бойовий вертолітник… Я думаю, про нього ще почують – він не менший герой, ніж його син… Таких молодих пілотів, дійсно, втрачати дуже болісно. І те, що вони роблять, маючи стільки бойових вильотів, та самопожертва, на яку вони інколи йдуть, те як вони хочуть знищити якомога більше окупантів, допомоги нашій піхоті… - дійсно, заслуговує величезної поваги", - підкреслив Ігнат.

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Він висловив переконання, що багато юнаків, дівчат хочуть стати авіаторами, військовими льотчиками. Молоді люди, додав Ігнат, прагнуть літати не на старих радянських літаках, а на сучасних іноземних платформах у перспективі.

"Є у нас навчання і в Україні. Вже навіть навчаються на тих самих тренажерах F16 курсанти Харківського університету повітряних сил. Навчаються на різних майданчиках, в навчальних центрах країн-партнерів, зокрема у Румунії… Пілоти у нас є, нам потрібно більше літаків, а головне – нам треба більше ракет і боєприпасів", - наголосив військовий.

Тому що літаки, за його словами, без боєприпасів та ракет не можуть виконувати бойові завдання. Саме авіація виконує значну частину завдань щодо знищення російських реактивних БПЛА, акцентував представник ПС України.

Загибель Марата Мамбетова

Як писав УНІАН, 1 жовтня у бою загинув капітан Марат Мамбетов, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що на винищувачі МіГ-29 Мамбетов завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак було підбито російською ракетою, пілот катапультувався, але не вижив.

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