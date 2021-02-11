Сьогодні, 11 лютого, снайпер окупаційних військ Російської Федерації смертельно поранив українського військового неподалік Горлівки.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен висловила жаль у зв'язку із загибеллю військового Збройних сил України на Донбасі.

Про це вона повідомила в Twitter.

"Цього дня шість років тому в Мінську знову розпочалися переговори. Мені дуже прикро, що ми поки що не встигли закінчити цю війну і сьогодні ще один український солдат загинув від снайперського вогню на лінії зіткнення. Вічна пам‘ять йому", - заявила посол.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого, снайпер окупаційних військ Російської Федерації смертельно поранив українського військового неподалік Горлівки.

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Мінські угоди 2015 року: історія

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Також було ухвалено декларацію лідерів України, Франції, Німеччини і РФ на підтримку цих заходів.

Окрім іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

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Автор: Віталій Саєнко