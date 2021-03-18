Бійці ООС потрапили під обстріл неподалік Південного.

Читайте такожВлада планує змінювати підхід до реабілітації та працевлаштування ветеранів АТО/ООСВнаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовий Операції об'єднаних сил.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні «Північ».

За даними українських військових, сьогодні, 18 березня, окупанти порушили режим припинення вогню і прицільно обстріляли позиції ООС з артилерійського озброєння та автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне.

«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль врятувати життя не вдалося. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», — йдеться в повідомленні.

На обстріл українські військові відкрили вогонь у відповідь.

«Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», — зазначили в ОТУ.

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Автор: Катерина Комолова