Станом на 7:00 3 квітня обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку ворога було зафіксовано одне порушення «тиші».

Протягом 2 квітня бойовики 21 раз порушили «тишу»: 20 разів – по позиціях Збройних сил і один обстріл – будівель Красногорівки. Унаслідок чого поранено двох бійців та одного цивільного.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Неподалік Золотого-4 і Новоолександрівки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Світлодарська та Новотошківського ворог використав великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

У напрямку селища Новолуганського бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В районі Пищевика, Красногорівки та Гнутового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Опитне – ще й з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного збройні формування РФ використали підствольні гранатомети. Біля Авдіївки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків – зі стрілецької зброї.

В районі Красногорівки російські найманці обстріляли цивільну інфраструктуру, один цивільний громадянин отримав осколкове поранення. Його госпіталізували.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Зазначається, що окупанти продовжують укріплювати старі й зводити нові оборонні позиції в напрямку ЗСУ. Зокрема, в районі Пісків.

Штаб зауважує, що станом на 7:00 3 квітня обстановка в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. З боку ворога було зафіксовано одне порушення «тиші». Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Автор: Яна Ставська