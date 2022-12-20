Основна зона обмеження польотів на півдні Білорусі продовжує діяти до 1 січня 2023 року і на даний момент не тривала.

В Білорусі на п'ять годин збільшать одну із зон обмеження польотів.

23 грудня 2022 року згідно NOTAMN O0923/22 з 10:00 до 15:00 (Мінський час) зона обмеження польотів над полігоном "Осиповицький" буде збільшена у висоту в два рази і обмеження буде поширюватися на висоту до 20 км, повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

Також там відзначили, що основна зона обмеження польотів на півдні Білорусі продовжує діяти до 1 січня 2023 року і на даний момент не тривала.

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Загроза з повітря з боку Білорусі

В Україні часто оголошується масштабна повітряна тривога через польоти російських літаків МіГ-31к, які базуються в білоруському аеропорту "Мачулищі". 14 грудня російський літак а-50У дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) перетнув повітряний простір Білорусі.

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував тренування російського літака наведення і літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинджал" у повітряному просторі Білорусі.

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