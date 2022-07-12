Одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км.

Українські захисники показали роботу американських гаубиць М777. Бійці ЗСУ вміло вдарили по російських окупантах.

Відповідне відео оприлюднило Оперативне командування "Південь".

Гаубиці М777 б'ють високоточними снарядами з максимальною дальністю до 40 кілометрів і мають цифрову систему управління вогнем. Одна батарея може накривати вогнем територію до 1 250 кв. км.

"Те, як вміло українські артилеристи управляються з новою зброєю, дивує навіть колег з НАТО. Військова майстерність українських артилеристів поєднана з партнерською допомогою щодня наближають деокупацію півдня України від рашистів", - зазначили в командуванні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в оперативному командуванні "Південь" поділилися яскравою відеохронологією звільнення зміїного від російських загарбників. Операція українських військових зі звільнення острова тривала більше двох місяців.

За підрахунками військових, в ході всіх етапів операції Збройні Сили України завдали Російській Федерації збитків на суму понад 900 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: