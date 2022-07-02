Унаслідок точної роботи артилерії та коригування вогню безпілотником ворожий склад боєприпасів буквально злетів у повітря.

В Запорізькій області російські загарбники продемонстрували черговий "жест доброї волі", добровільно звільнивши свій склад на користь ЗСУ.

Відповідне відео опублікували на сторінці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців у Telegram.

За наявною інформацією, наші воїни вдарили по російських позиціях з американських гаубиць М777. Унаслідок точної роботи артилерії та коригування вогню безпілотником ворожий склад боєприпасів буквально злетів у повітря.

Перемога за нами!🇺🇦 – зазначається у повідомленні.

Про гаубиці

M777 – польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами – 24,7 км.

Як УНІАН вже писав, генерал США назвав українських військових "першокласними стрільцями" на гаубицях М777. А також висловив впевненість, що і з поводженням з РСЗВ HIMARS українські військові будуть вправні.

Напередодні Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 820 млн доларів. Він включатиме, зокрема, західні системи ППО і ще більше HIMARS.

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