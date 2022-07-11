Операція українських військових зі звільнення острова тривала понад 2 місяці.

В оперативному командуванні "Південь" поділилися яскравою відеохронологією визволення Зміїного від російських загарбників. Операція українських військових зі звільнення острова тривала понад 2 місяці.

Відео опублікували на ютуб-каналі командування.

За підрахунками військових, в ході всіх етапів операції ЗСУ завдали Росії збитків на суму понад $900 млн. Всього підтверджено знищення:

3 ЗГРК "Панцирь-С1";

1 ЗРК "Тор-М2";

1 РЛС "Мис";

1 РСЗВ "Торнадо-Г";

1 РСЗВ "Град";

1 система РЕБ;

1 маломірний катер;

2 ББМ;

8 одиниць автотехніки;

1 склад боєприпасів.

Зазначається, що активізація противника та нарощування бойового складу гарнізону на о. Зміїний, створення системи протиповітряної оборони та вогневого ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню були спрямовані на забезпечення контролю над морем і небом в районі північно-західної частини Чорного моря.

За інформацією командування, так само методично і планово, як окупанти облаштовували свій гарнізон, сили оборони об’єднанням своїх потужностей протидіяли цьому. До участі було залучено угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилья "Байрактарів", Повітряні сили, ракетні війська і артилерія, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

Звільнення Зміїного

30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний російські військові залишили острів. В Росії назвали виведення військ зі Зміїного "жестом доброї волі".

Завдяки звільненню Зміїного з’явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна. 9 липня стало відомо, що два барже-буксирні склади вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія.

Вас також можуть зацікавити новини: