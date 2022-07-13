Зокрема, штурмові дії наші військові відбили на Харківському, Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів на декількох напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил.

"На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування наших військ. Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки. Російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів Харків, Дементіївка, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Залиман, Старий Салтів, Петрівка, Руська Лозова, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемога. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.

Наші захисники успішно відбили штурмові дії у напрямках Іванівки та Долини й відігнали окупантів назад.

Також, як зазначили в Генштабі, на Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного.

"На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Завдали авіаційного удару неподалік Вершини.

Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда, з меншою інтенсивністю. Також завдав авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки", - йдеться у зведенні Генерального штабу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що бійці ЗСУ ефектним пострілом зі "Стугни" розгромили російський ЗРК "Бук".

Вас також можуть зацікавити новини: