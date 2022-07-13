ПТРК "Стугна" записує на свій рахунок чергову ворожу техніку.

Українські військові спопелили зенітно-ракетний комплекс "Бук" російських загарбників. ПТРК "Стугна" записує на свій рахунок чергову ворожу техніку.

Про це повідомили в телеграм-каналі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Крім того, оприлюднено ефектне відео знищення техніки противника. Українські майстри виявили й точно навели ракетний розрахунок на ЗРК росіян, який створював небезпеку для української авіації та аеророзвідки ЗСУ у цьому районі.

Як завжди запальний початок, інтригуюча середина, і вибуховий кінець. Чудова робота! – мовиться у дописі до відео.

Чому "Стугна" так добре знищує техніку росіян

Цей ПТРК ще з перших днів повномасштабної війни демонструє не тільки здатність перетворювати бронетехніку ворога на металолом, але і рятувати життя операторів.

Вітчизняна зброя має вкрай високі характеристики, що дозволяють знищувати з неї будь-який танк противника, не говорячи вже про іншу бронетехніку. Працювати з ним можливо у будь-який час доби, приціл має електронно-оптичний перетворювач, або, на сучасніших версіях – тепловізор.

Сам комплекс, враховуючи його можливості, доволі мобільний, пускова важить близько 40 кг, а ракета – 30 кг. Тобто для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

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