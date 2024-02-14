За словами полковника запасу ЗСУ, тимчасово окупований Крим можна буде взяти в оперативне оточення вже цього року, навіть без військової допомоги США.

Тимчасово окупований Крим можна буде взяти в оперативне оточення вже цього року, навіть без американської військової допомоги. Про це в ефірі Radio NV заявив полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан.

За його словами, сам собою Кримський півострів — це географічно оперативний котел.

"Захід з одного боку — з півночі, з материкової України; захід через Керченський міст і переправу з Таманського півострова. Можуть спробувати авіаційним постачанням якось підживлювати військове угруповання. І один з основних мостів - морський", — зазначив Світан.

Водночас він підкреслив, що на рахунку Чорноморського флоту РФ залишилось не більше шести бойових десантних кораблів.

"Загалом цих посудин у росіян залишилося десь п’ять-шість штук — це приблизно залізничний потяг. Весь флот БДК, якщо одразу п’ять-шість кораблів ідуть, замінює залізничний потяг військової амуніції. А це досить-таки серйозні втрати для росіян", - каже військовий.

Світан зазначив, що після перерізання російських "мостів" до Криму, армійських запасів на півострові вистачить на півтора-два місяці.

"Навіть без наземних операцій, за допомогою дальніх засобів ураження, авіації, за допомогою БЕКів ми цього року можемо виконати стовідсоткове затоплення російського Чорноморського флоту. Ми це вже на пальцях показали, це не проблема", — сказав Світан.

Окупований Крим - останні новини

У ЗСУ розкрили стратегію щодо Криму. Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів, що наша країна буде продовжувати завдавати ударів по тимчасово окупованому півострову.

Також УНІАН повідомляв, що Росію атакувала зграя дронів, Крим здригався від вибухів.

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