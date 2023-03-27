Ці САУ зараз використовуються на Бахмутському напрямку.

Збройні сили України активно використовують американські гаубиці Paladin для знищення російських окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram. Він оприлюднив відео з Бахмутського напрямку, де захисники знищують ворога за допомогою ції САУ.

"Зараз дуже сильно виграє дальність. Дальність пострілу, дальність польоту снаряда, а також точність. У нашій справі потрібна точність", - розповідає один з артилеристів про переваги гаубиці Paladin.

Відео дня

M109A6 Paladin - що про неї відомо

Гаубиця M109A6 Paladin була розроблена у 1991 році і є найрозповсюдженішою САУ в американській армії.

Ця гаубиця має ствол у 39 калібрів. Його головна перевага над всіма іншими версіями - у цифровій системі управління вогнем. Вона включає у себе інерціальну та супутникову систему навігації та сенсори, які визначають положення гармати.

Це дозволяє обмінюватись даними із центром управління вогнем батареї у автоматичному режимі. І на практиці стає можливим відкривати вогонь після заняття позиції вже через 30 секунд. В той час, коли без цієї системи мова йде про хвилини і напряму залежить від кваліфікації гармашів.

Вас також можуть зацікавити новини: