Хтось від його імені надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний повідомив про створення фейкового акаунту від його імені. Про це він заявив у Telegram.

"Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру", - зазначив Залужний.

Він закликав кожного, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.

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"Наголошую: акаунт @Zaluzhniy_ua у Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем "Валерій Залужний" тощо. Усі вони - фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді - Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Росія готує інформаційні атаки проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше спецслужби Росії підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова.

Українська розвідка інформувала, що російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим "технологам" нову методичку наративів для підриву довіри до України серед партнерів на Заході.

Основні фейки з кремлівської методички: "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС"; "Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю"; "Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю" та "Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".

Так, ГУР застерегла журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні.

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