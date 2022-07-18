Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підкреслив, що утриманню Україною оборонних рубежів і позицій сприяло вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та пального.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що ситуацію на фронті вдалося стабілізувати: вона складна, напружена, але повністю контрольована.

Як повідомив Залужний у Telegram, під час сьогоднішньої розмови він традиційно поінформував голову об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про оперативну обстановку.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та пального", - наголосив головнокомандувач.

Залужний додав, що напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України вони з генералом Міллі синхронізували запити української сторони.

Як повідомляв УНІАН, онлайн-зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн-4" відбудеться 20 липня.

Нині Збройні сили України мають на озброєнні 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів.

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