Наступні зустрічі учасників формату відбудеться у віртуальному режимі.

Четверта зустріч контактної групи з оборони України (UDCG), більш відома як "формат Рамштайн", відбудеться 20 липня у режимі онлайн.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону у звіті про телефонну розмову міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова.

Остін надав Резнікову оновлену інформацію про допомогу США в галузі безпеки Україні, зокрема про новий пакет на $400 млн, оголошений 8 липня. Водночас Резніков розповів про ситуацію на фронті.

Міністри також обговорили порядок денний наступного засідання "Рамштайн-4" та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG.

Наступні зустрічі учасників формату відбуватимуться у режимі онлайн.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня міністр оборони Олексій Резніков розповів, що західні партнери передадуть Україні додаткову зброю. Таке рішення ухвалили за підсумками зустрічі з української оборони у форматі "Рамштайн-3".

Згодом Резніков розповів про дотепний тост, який стосується російського військового флоту. Його придумали у Польщі, але вже знають усі міністри оборони клубу "Рамштайн".

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