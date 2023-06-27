Україна, зокрема, отримає від Штатів боєприпаси для ЗРК Patriot.

Міністерство оборони США (Пентагон) оголосило про виділення Україні нової допомоги у сфері безпеки на суму 500 млн доларів.

У новий пакет допомоги, зокрема, увійдуть десятки бойових машин піхоти Bradley, бойових броньованих машин Stryker, а також боєприпаси для зенітно-ракетного комплексу Patriot, йдеться на сайті Пентагону.

Крім того, до пакета допомоги увійдуть тепловізійні системи та прилади нічного бачення, генератори та різне обладнання, зокрема, для ремонту автомобілів та розмінування.

Відео дня

Що США передадуть Києву в рамках нового пакету допомоги:

30 БМП Bradley;

25 ББМ Stryker;

зенітно-ракетні комплекси Stinger;

боєприпаси для реактивної артилерійської системи HIMARS;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin;

протитанкові ракети;

протитанкові комплекси АТ-4;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

високоточні авіаційні боєприпаси.

Також наша країна отримає стрілецьку зброю та патрони.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував США за новий пакет оборонної допомоги. "Щиро вдячний президенту Джо Байдену та всьому американському народу за черговий пакет оборонної допомоги на 500 мільйонів доларів. Додаткові броньовані автомобілі Bradley та Stryker, боєприпаси для HIMARS, Patriot і Stinger додадуть ще більшої міцності Силам оборони України", - зазначив глава держави у Twitter.

Зеленський додав, що кожен пакет такої допомоги - це крок до спільної перемоги над російським агресором.

Допомога США Україні - сьогодні це варто знати

Американська влада активно підтримує Україну з самого початку агресії РФ. Зокрема, були запроваджені антиросійські санкції, і виділено багато різного озброєння, в тому числі для захисту українського неба від російських ракет.

Саме завдяки наданим США ЗРК Patriot в Україні почали збивати російські ракети "Кинджал", які самі росіяни називали "незнищенними".

Нагадаємо, 13 червня Штати оголосили про виділення Києву чергового пакету додаткової військової допомоги на суму 325 млн доларів. У цей пакет, в тому числі увійшли БМП Bradley й боєприпаси для HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: