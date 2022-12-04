Сторони обговорили ситуацію на фронті та потреби України в озброєнні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як повідомив Залужний у Facebook, обговорили, зокрема, ситуацію на фронті та потреби України в озброєнні.

"Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, міністр оборони Остін та президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії", – зазначив він.

Відео дня

Також, за словами Залужного, він поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії.

"Деталізував наші запити в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. Запевнив, що, попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Війна в Україні: роль США

У суботу, 3 грудня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін звинуватив Росію у тому, що агресорка з навмисною жорстокістю цілиться в цивільне населення та обʼєкти інфраструктури України.

Крім того, Сполучені Штати Америки і союзники працюють з країнами Близького Сходу щодо перекидання декількох зенітно-ракетних комплексів NASAMS в Україну.

Раніше також повідомлялося про те, що в Адміністрації президента США Джо Байдена розглядають можливість значного розширення підготовки українських захисників на американській базі в Німеччині. Йдеться про навчання 2500 військових щомісяця.

Вас також можуть зацікавити новини: