За словами журналіста-розслідувача Христо Грозєва, російські кілери готували замах на президента України ще до повномасштабної війни, проте їхня спецоперація пішла не за планом.

Росія до початку повномасштабного вторгнення вислала на територію України декілька елітних груп, які під час наступу армії РФ, повинні були захопити урядовий квартал Києва та вище керівництво країни, зокрема і Володимира Зеленського. Про це заявив очільник розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Михайлу Зигарю.

"Ще за пару тижнів до початку війни вони зайшли через Білорусь, щоб бути поряд з Києвом. Частина з них увійшла до Києва і готувалася до взяття політичного кварталу, люди, підпорядковані Авер'янову ... Їх було близько 30, це дуже елітна група... Вони переслали туди тих самих людей, які підірвали склади в Чехії та Болгарії, які отруювали і болгарського бізнесмена Гебрева, і Скрипалів", - зазначив він.

За словами Грозєва, на початку повномасштабної війни кілери були дуже натхненними, оскільки мали впевненість в тому, що з легкістю зможуть зробити "найкрасивішу" і переможну частину війни, а саме: захопити або вбити вище політичне керівництво України. Але їхні плани зірвали, а настрої змінилися.

"Ми стежили за комунікаціями кількох членів цієї команди. І було і страшно, і смішно: страшно, тому що бачили, які у них цілі, а смішно, тому що вони з кожним днем ​​ставали все менше ура-патріотами, стали критикувати керівництво за погано сплановану операцію. Вони спочатку писали дружинам, що залишаться на тиждень, потім на два тижні, а після на місяць, півроку... Вони стали сумніватися у вірності своїх дружин, можна про це написати роман, як команда, яка мала за тиждень забезпечити Росії перемогу, стала психологічними жертвами їхньої ж власної війни", - додав журналіст.

Грозєв зауважив, що частину з них вдалося ліквідувати, інші ж повернулися до Росії та почали планувати диверсійні дії.

Замахи на Зеленського: що відомо

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що точно не знає, скільки замахів він зміг пережити. За його словами, це могло бути 5-6 разів.

"Перша спроба дуже цікава, коли вона перша, а потім все як по маслу. По-перше, люди не знають, що робити, і це виглядає дуже страшно. А потім просто розвідка ділиться з вами подробицями, що ще одна група приїхала в Україну, щоб [спробувати] це зробити", - зазначив він в інтерв'ю The Sun.

Водночас колишній керівник кримінальної розвідки України Валерій Кур розповідав, що перший замах на Володимира Зеленського готувався ще до його політичної кар'єри. Коли він став президентом, було здійснено другу спробу вбити його, адже глава держави відмовлявся виконувати "Мінські угоди".

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