Нагадаємо, після виступу Зеленського в парламенті Австралії "відстань між нашими країнами скоротилася".

Австралія розпочала постачання Україні броньованої техніки.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю австралійській програмі 60 minutes.

Він зазначив, що після його виступу в парламенті Австралії "відстань між нашими країнами скоротилася". Зеленський нагадав, що сказав тоді, що українській армії не вистачає "важкої броньованої техніки".

"Наприклад, у Маріуполь, щоб добратися туди нашим військовим. Броньована техніка потрібна, щоб просто приїхати туди, щоб розблокувати наше місто. І в нас замало такої сучасної техніки, скажу відверто. Після звернення в парламент Австралії нам допомогли з цією броньованою технікою, постачання почалось", – заявив він.

Зеленський подякував за таку підтримку.

"Ви бачили - я виступав у багатьох парламентах. І декілька країн дійсно відреагували дуже швидко, а декого ми ще очікуємо", – зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня президент Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв’язку перед парламентаріями Австралії, закликав надати Україні бронемашини Bushmaster та інше озброєння.

Згодом стало відомо, що Австралія направить Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 калібру 155 мм і боєприпаси до них для боротьби з Росією. 4100-кілограмові знаряддя мають дальність стрільби 30 кілометрів.

Австралія також надає гуманітарну допомогу на суму 65 мільйонів доларів, приділяючи особливу увагу захисту жінок, дітей, літніх людей, а також продовольства, притулку та предметів першої необхідності.

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