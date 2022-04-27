Австралія також надає гуманітарну допомогу Україні на суму 65 мільйонів доларів.

Австралія направить Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 калібру 155 мм і боєприпаси до них для боротьби з Росією.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, 4100-кілограмові знаряддя мають дальність стрільби 30 кілометрів.

"Ця додаткова військова допомога ще більше підтримає Україну в її відповіді на жорстоке, безжальне і незаконне вторгнення Росії",- йдеться в заяві уряду Австралії.

Австралія також надає гуманітарну допомогу на суму 65 мільйонів доларів, приділяючи особливу увагу захисту жінок, дітей, літніх людей, а також продовольства, притулку та предметів першої необхідності.

"Уряд не буде розкривати механізми доставки за прямим запитом українських офіційних осіб та інших партнерів", - йдеться в заяві.

Гармата калібру 155 мм, яка важить 4100 кг і має довжину 10,7 метра в розгорнутій конфігурації, може виробляти два постріли в хвилину (тривалий) або п'ять пострілів в хвилину (швидкий), а його ефективна дальність становить 24 км для звичайних снарядів або 30 км для поліпшених снарядів.

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