У травні-липні вони розміщували у чат-ботах та проросійських групах одного з месенджерів інформацію про переміщення і розташування військовослужбовців та техніки ЗСУ.

Трьом жителям Бахмута Донецької області, які здавали ворогу позиції Збройних сил України, повідомлено про підозру. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за даними слідства, у травні-липні 2022 року троє жителів Бахмута розміщували у чат-ботах та проросійських групах одного з месенджерів текстові повідомлення з інформацією про переміщення і розташування військовослужбовців та техніки ЗСУ в окремих районах Донецької області.

"При цьому підозрювані усвідомлювали, що ця інформація може бути використана державою-окупантом під час обстрілів, зокрема, м. Бахмут та Бахмутського району", - наголосили у прокуратурі.

Так, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури трьом чоловікам повідомлено про підозру у незаконному поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Наразі їх затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни намагаються наступати на Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС.

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