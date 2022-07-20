Противник також завдав авіаудару біля Авдіївки.

Окупанти намагаються створити умови для проведення наступу на Бахмут.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки.

Провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.

Як писав УНІАН, наприкінці червня Володимир Путін говорив, що кінцевою метою дій військ Росії на нашій землі нібито є "захист Донбасу і створення умов, що гарантують безпеку Росії". Ворогам не вдалося захопити всю територію Донецької та Луганської областей.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що на поточному етапі війни Росія зосередиться на захопленні Сіверська і Бахмута, не віддаючи пріоритет захопленню Слов'янська.

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