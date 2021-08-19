​​​​​​​Президент додав, що Києву відомо про інтереси Росії.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна захищатиме свої землі від окупантів зі зброєю в руках.

Про це йшлося в інтерв’ю глави держави українським журналістам, текст якого опубліковано на сайті НВ.

Президент зауважив, що наразі на острові Зміїний, що поки є найпівденнішою частиною України, до якої держава має доступ, проходять військові навчання.

"Ви знаєте, що в нас є програма розвитку армії, яка складається з трьох етапів. Ми їх активно проходимо і вже зараз видно, що ми здатні захищати кожен український регіон, аеропорт, місто й острів Зміїний також", – наголосив він.

Читайте такожБойовики обстріляли Золоте-4 - поранена місцева жителькаЗеленський додав, що Києву відомо про інтереси Росії.

"Бо ми знаємо про інтереси Росії, ми бачимо, які задуми є у спільних російсько-білоруських військових навчань Запад 2021. Ми готові до різних кроків з боку цих держав", – зазначив Зеленський.

21 липня Росія відправила перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням "Захід-2021" у вересні.

На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

На думку вже екс-Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, ці осінні навчання збройних сил Росії та Білорусі становлять потенційну загрозу на тлі стягування Росією своїх військ до кордонів з Україною.

"Хоча ми спостерігали деяке скорочення чисельності російських військ поблизу кордону, там залишаються десятки тисяч зі зброєю та технікою. Росія намагається ввести обмеження в Чорному морі, включно з обмеженням доступу до Азовського моря через Керченську протоку", – говорив він.

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Автор: Яна Ставська