Він зауважує, що якщо Україна буде в НАТО, то для нас це найпотужніші безпекові гарантії.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що наша країна не веде перемовини з партнерами щодо застосування їхніх армій на території України.

Про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо безпекових угод України з рядом країн, які зобов’язані підтримувати Україну та надавати їй військову допомогу, але жодна з них не готова вступати на бік України у війні, а також щодо слів колишнього посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, що Лондон начебто розглядає можливість відправити своїх солдатів до України.

"Ми не ведемо перемовини з нашими партнерами щодо застосування їхніх армій на території України. Якщо Україна буде в НАТО, - для нас це найпотужніші безпекові гарантії, - то відповідно, я думаю, що ми будемо використовувати 5 поправку. Якщо так станеться", - зазначив президент.

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Зеленський додав, що з досвіду відомо, що Росія не нападає на жодну країну, яка входить до НАТО.

"Коментувати посла складно. Не бачив інтерв’ю. Може, він щось знає. Якщо дійсно британці вже тут, - прекрасно", - жартома сказав він.

Армії на фронті

Раніше видання Business Recorder, цитуючи слова міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса, повідомило, що у 2024 році епоха кризи з артилерійськими снарядами для України закінчиться. Британія оголосила, що протягом року інвестує 245 млн фунтів стерлінгів (286 млн євро) на відповідне забезпечення для Збройних сил України.

Зазначається, що Шаппс відзначив високу ефективність дій українських військ, але акцентував на наступному: "Вони не зможуть виграти цю боротьбу без підтримки міжнародної спільноти - і саме тому ми продовжуємо робити все можливе, щоб Україна могла продовжувати боротися за перемогу".

Як зазначили в британському Міноборони, фінансування використають для "закупівлі та активізації ланцюжків постачання для виробництва вкрай необхідних артилерійських боєприпасів для збільшення резервів України".

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