На думку Зеленського, що швидше буде звільнено українську землю, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що підтримка для України, передусім зброєю, означає роботу на недопущення глобального голоду.

Про це президент заявив у відеозверненні.

Він нагадав, що провів сьогодні у Києві переговори з делегацією сенаторів США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.

На думку глави держави, цей візит вкотре демонструє міцність двопартійної підтримки України та потужність звʼязку між українським та американським народами.

"Обговорили різні напрямки підтримки нашої держави, зокрема оборонну та фінансову. А також і посилення санкцій проти Росії. Подякував за історичне рішення про поновлення програми ленд-лізу. Закликав офіційно визнати Росію державою-терористом", - розповів Зеленський.

За його словами, одне з питань, яким він займається фактично щоденно, – це продовольча безпека.

"Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду. Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішучо разом", - наголосив президент.

Зеленський вважає, що зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду.

"Що швидше ми звільнимо нашу землю і гарантуємо Україні безпеку, то швидше може відновитися нормальний стан продовольчого ринку", - уточнив він.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що буде означати для РФ визнання державою-спонсором тероризму.

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