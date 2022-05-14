За словами Михайла Подоляка, з клеймом "спонсор тероризму" будь-який контракт із російськими компаніями стане нікчемним.

Юридичне визнання Росії спонсором тероризму означає, що країна-агресорка не зможе продавати свою продукцію, зокрема електроенергію

Це в ефірі проекту FREEДОМ пояснив радник глави ОП Михайло Подоляк.

За його словами, у разі такого визнання Росія отримає суттєву репутаційну шкоду.

"Безумовно, наслідки будуть і юридичними, і в репутаційному, і у фінансово-економічному плані, тому що спонсор терористів – це той, хто втрачає можливість користуватися ситуативно та стратегічно всіма перевагами міжнародної фінансової системи. Тобто держава-терорист буде у повному обсязі, а не як зараз, виведена зі світової глобальної фінансової системи. Якщо Росія буде визнана державою – спонсором тероризму – буде виведено всі російські інститути із системи глобальної фінансової взаємозалежності. Це ключове", - зазначив Подоляк.

За його словами, у такому разі росіяни можуть забути про будь-які контракти з будь-якими іноземними компаніями.

"Крім того, всі прямі контракти із російськими компаніями будуть визнані нікчемними. І поступово цивілізовані країни від цих контрактів відмовлятимуться. Бізнес цивілізованих країн не працюватиме безпосередньо з РФ. Це суттєво ускладнить Росії можливість займатися будь-яким видом бізнесу не лише у військовій промисловості", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 3 травня Верховна Рада України підтримала звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський під зустрічі з делегацією верхньої палати Конгресу США на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом, яка перебуває з візитом в Києві, заявив, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму.

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