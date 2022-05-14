Президент України подякував американцям за допомогу.

В Україну з офіційним візитом прибула делегація Сенату США на чолі з лідером республіканської меншини у верхній палаті Конгресу Мітчем Макконнеллом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео в Telegram-каналі.

Даний візит глава держави назвав "потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів, а також американського народу".

"Дякую за ваше лідерство у допомозі в нашій боротьбі не тільки за свою державу, а й за демократичні цінності і свободи. Ми дуже цінуємо це", - зазначив Зеленський.

Оновлено. Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Україна бореться за право народів вільно обирати власне майбутнє.

"Росія здійснює геноцид проти українського народу. Скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, – тортури, масові розстріли, зґвалтування. Таких злочинів Європа не бачила з часів Другої світової війни", – сказав він.

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом Сполучених Штатів законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю. Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму", – акцентував Володимир Зеленський.

Президент назвав визначною подією для нашої країни набрання чинності американським законом про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Адже посилення оборонної та фінансової підтримки нашої держави є надзвичайно важливим під час протистояння збройній агресії Росії.

Володимир Зеленський також висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників і збільшений з 33 млрд доларів до 39,6 млрд.

Нагадаємо, раніше лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав президента США Джо Байдена надати Україні "будь-яке озброєння, яке, на їхню думку, їм потрібно", щоб захиститися від Росії. При цьому він уточнював, що "всю необхідну зброю" Україні повинні надати без урахування основного оборонного озброєння, яке США постачали у минулому.

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