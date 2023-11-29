Кількість ракет у Росії не є неймовірною, підкреслив спікер Повітряних сил армії України.

Цьогоріч можна очікувати більше дронових атак з боку російських загарбників.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо "неймовірної кількості" накопичених ворогом ракет, він зазначив, що Росія має приблизно вдвічі менше ракет, ніж було торік. "Давайте не будемо лякати нікого. Це не є неймовірна кількість. Це фактично вдвічі менше ніж в них було минулого року", - зазначив Ігнат. Він додав, що невідома точна кількість ракет у ворога, який не афішує свої запаси.

Речник Повітряних сил наголосив, що минулого року тільки крилатих ракет - Х-101 та Х-555, було випущено понад тисячу по об’єктах критичної інфраструктури України. "Це тільки крилатих, ми не рахуємо всі інші. Ворогу доводилось накопичувати свої запаси", - додав він. При цьому нагадав, що, за даними української розвідки, щомісяця окупанти накопичували по 100 крилатих ракет. "800-900 ракет вони можуть мати, але інтенсивність використання ракет минулого опалювального сезону була дуже високою. Цьогоріч окупанти покладатимуться більше на дронові атаки", - наголосив Ігнат.

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За його словами, Росія буде виготовляти більше дронів - не лише "Шахедів", а й "Ланцетів" і інших російського виробництва, а також FPV-дронів. Ігнат зазначив, що дрони-камікадзе постійно змінюють маршрути, щоб уникнути збиття мобільними групами.

"Їх завдання - обійти по максимуму наші системи ППО, тому противник шукає слабкі місця, обходячи по межах областей, використовуючи річки, автомобільні дороги, щоб дрони були максимально мало помітними, і щоби якомога більше дронів досягло своїх цілей. Тому і знищуються вони вже на підступах до об’єктів, до міст, які ворог потенційно хоче уразити", - наголосив Ігнат.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 листопада російські окупанти знову атакували територію України ударними дронами типу "Шахед", які запускали з напрямку Приморсько-Ахтарськ (РФ) та керованими авіаційними ракетами Х-59 - з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Прес-служба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що було запушено 21 БПЛА та три ракети. Основний напрямок удару безпілотників - Хмельниччина, а Х-59 - південь країни.

В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БПЛА знищено в межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя - не досягла бажаної цілі.

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