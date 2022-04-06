Президент України Володимир Зеленський заявив, що кривавих прикладів російської агресії щоденно стає вже більше, тому РФ не вдасться заховатися за інформаційною дискредитацією українців.
Про це він сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.
"Кривавих прикладів щоденно стає вже більше й більше, тому заховатися за інформаційною дискредитацією українців буде неможливим для Росії. Багато трупів, сотні трупів у братських могилах...", - зазначив Зеленський.
Президент нагадав, що одну із таких могил, де поховані й дорослі, й діти, знайшли у Бучі.
"Діти не можуть бути військовими, тому за цим заховатися неможливо. І ми бачимо, що вони (тіла вбитих - УНІАН) без частин тіла, є із зав'язаними руками, закатовані, згвалтовані...", - розповів він.
Глава держави наголосив, що є свідки цих подій та дуже багато перехоплень дзвінків окупантів, які підтверджують їхні злочини.
"Все це є, і є результат їх відкритого нацизму. І вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близько. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що у нас є якісь нацисти, які знищують все російське. Але факт є факт - війна на нашій території, братські могли українців і... Росія прийшла сюди війною. Виправдань не може бути", - підкреслив Зеленський.
За його словами, другий наратив полягає у тому, що окупанти нібито захищають російськомовних людей.
"Подивіться, що відбувається в Маріуполі, що відбулося в Харкові, що відбувається в Мелітополі, Бердянську. Особливо, в Маріуполі і Харкові, де було дуже багато російськомовних людей. Більше всього вони вбили саме тих людей, про яких вони сказали, що вони прийшли їх захищати. Люди, які там російськомовні, зараз ненавидять все російське. А ще умовно вчора - декілька років тому - вони вважалися братами сестрами, у них спільні сім'ї з РФ", - сказав президент.
Він додав, що зараз російськомовні люди ненавидять окупантів та не розуміють, чому вони випускають ракети у цивільних людей.
За словами Зеленського, сотні дітей у цьому регіоні загинули від прямого бомбардування.
Він нагадав, що народився і виріс у російськомовній сім'ї.
Однак, на думку глави держави, якщо б запитати його батька, що він зробив би з цими російськими військами, то він відповів би, що хотів би їх "задушити, без альтернатив".
"Я б хотів, щоб ви звернули увагу, як ці військові ставляться до своїх військових, які поранені чи загиблі. Вони не забрали трупи і поранених, вони їх не ховали, вони бігли, знімаючи з них взуття, годинники та все, що на них було", - зазначив глава держави.
Він розповів, що українські медики їх лікують та борються за їх життя.
"І це їхнє ставлення до будь-чого людського. До нас вони ставляться - прийшли знищити як нацисти - і так само і до своїх людей, яких вони залишили. Прийшли сюди чогось і залишили їх гнити у цій землі", - сказав Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська пропаганда увійшла сьогодні в найбільш шалену й токсичну фазу, закликаючи до масового геноциду українців.