Глава держави наголосив, що є дуже багато перехоплень дзвінків окупантів, які підтверджують їхні злочини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кривавих прикладів російської агресії щоденно стає вже більше, тому РФ не вдасться заховатися за інформаційною дискредитацією українців.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk.

"Кривавих прикладів щоденно стає вже більше й більше, тому заховатися за інформаційною дискредитацією українців буде неможливим для Росії. Багато трупів, сотні трупів у братських могилах...", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що одну із таких могил, де поховані й дорослі, й діти, знайшли у Бучі.

"Діти не можуть бути військовими, тому за цим заховатися неможливо. І ми бачимо, що вони (тіла вбитих - УНІАН) без частин тіла, є із зав'язаними руками, закатовані, згвалтовані...", - розповів він.

Глава держави наголосив, що є свідки цих подій та дуже багато перехоплень дзвінків окупантів, які підтверджують їхні злочини.

"Все це є, і є результат їх відкритого нацизму. І вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців. Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близько. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що у нас є якісь нацисти, які знищують все російське. Але факт є факт - війна на нашій території, братські могли українців і... Росія прийшла сюди війною. Виправдань не може бути", - підкреслив Зеленський.

За його словами, другий наратив полягає у тому, що окупанти нібито захищають російськомовних людей.

"Подивіться, що відбувається в Маріуполі, що відбулося в Харкові, що відбувається в Мелітополі, Бердянську. Особливо, в Маріуполі і Харкові, де було дуже багато російськомовних людей. Більше всього вони вбили саме тих людей, про яких вони сказали, що вони прийшли їх захищати. Люди, які там російськомовні, зараз ненавидять все російське. А ще умовно вчора - декілька років тому - вони вважалися братами сестрами, у них спільні сім'ї з РФ", - сказав президент.

Він додав, що зараз російськомовні люди ненавидять окупантів та не розуміють, чому вони випускають ракети у цивільних людей.

За словами Зеленського, сотні дітей у цьому регіоні загинули від прямого бомбардування.

Він нагадав, що народився і виріс у російськомовній сім'ї.

Однак, на думку глави держави, якщо б запитати його батька, що він зробив би з цими російськими військами, то він відповів би, що хотів би їх "задушити, без альтернатив".

"Я б хотів, щоб ви звернули увагу, як ці військові ставляться до своїх військових, які поранені чи загиблі. Вони не забрали трупи і поранених, вони їх не ховали, вони бігли, знімаючи з них взуття, годинники та все, що на них було", - зазначив глава держави.

Він розповів, що українські медики їх лікують та борються за їх життя.

"І це їхнє ставлення до будь-чого людського. До нас вони ставляться - прийшли знищити як нацисти - і так само і до своїх людей, яких вони залишили. Прийшли сюди чогось і залишили їх гнити у цій землі", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська пропаганда увійшла сьогодні в найбільш шалену й токсичну фазу, закликаючи до масового геноциду українців.