Він підкреслив, що багатьом російським телепропагандистам дуже подобається закликати до масового геноциду українців.

Російська пропаганда увійшла сьогодні в найбільш шалену й токсичну фазу, закликаючи до масового геноциду українців.

Про це у Telegram заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Відверта ненависть до України, наростання закликів убивати й убивати українців. Ключова теза – Україна має бути знищена під будь-яким приводом. Ключовим спікером несподівано став екс-президент Медведєв, який уже пішов далі та пропонує зробити Росію від Лісабона до Владивостока. Непрямо поки що. Проте стара рожева мрія перших російських комуністів теж реінкарнувала", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що за всією цією медійною стратегією нагнітання та різким зростанням закликів до максимально руйнівної ескалації стоїть заступник керівника АП РФ Олексій Громов.

"Один зі стовпів умовної "партії яструбів", автор негласної концепції "Україна – держава, якої не існує". І, до речі, багатьом російським телепропагандистам дуже подобається закликати до масового геноциду українців", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як закінчать своє життя "фронтові брехуни" РФ. Президент зазначив, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів та спробувати їх приховати.

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