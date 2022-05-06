Президент назвав червону лінію, перейшовши яку Росія перекреслює мирні переговори.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повністю вийти з мирних переговорів, якщо Росія вб'є мирних українців та військових, яких можна звільнити.

Про це президент заявив в інтерв'ю Королівському інституту міжнародних відносин.

"Якщо Росія вбиває мирних жителів чи військових, які могли б бути звільнені, ми не можемо вести з ними дипломатичні переговори", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив важливість цього пункту не тільки для нього особисто, а й для всієї країни.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти проведуть псевдореферендум у Херсоні, а також у разі вбивства захисників Маріуполя.

Наразі організація псевдореферендуму у Херсоні на паузі, однак ситуація в Маріуполі напружена. Попри наказ Путіна припинити штурм "Азовсталі" окупанти продовжують наступ.

Як писав УНІАН, 6 травня російські окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню у Маріуполі для евакуації мирного населення із заводу "Азовсталь". Підбито авто для транспортування цивільних.

В "Азові" повідомляли, що це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу. Внаслідок обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону. За його словами, противник прорвався на територію заводу, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками.

Генштаб вранці 6 травня повідомляв, що в окремих районах "Азовсталі", за підтримки авіації, ворог відновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

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